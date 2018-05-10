"زد تى إى" الصينية تعلن وقف أنشطتها

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد.تي.إي" وقف أنشطتها في أعقاب قرار الحكومة الأمريكية فرض حظر على الشركة.



وذكرت الشركة الصينية في بيان موجه إلى بورصة الأوراق المالية في هونج كونج والمسجلة فيها أنه "نتيجة أمر الحظر (من الحكومة الأمريكية) فإنه تم وقف أنشطة التشغيل الرئيسية للشركة".



وأضافت الشركة أنها "تجري اتصالات نشطة" مع الجهات الحكومية الأمريكية "من أجل تسهيل تعديل أو إلغاء أمر الحظر".



وكانت الولايات المتحدة قررت في أبريل الماضي منع جميع الشركات الأمريكية من التعامل مع "زد.تي.إي" بعد اتهام الشركة بالكذب على السلطات الأمريكية بشأن تعاملاتها مع كوريا الشمالية وإيران.



وتم توقف تداول سهم "زد.تي.إي" في بورصة هونج كونج في أبريل الماضي.



يذكر أن "زد.تي.إي" اعترفت في مارس الماضي بنقل تكنولوجيا إلى إيران وكوريا الشمالية بصورة غير قانونية ووافقت على سداد غرامة قدرها 1.2 مليار دولار تقريبا.