رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة أربع سنوات، برئاسة أمير نبيل جميل إبراهيم.



ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تضم عضوية المجلس كلا من المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وإبراهيم عبد العال السجيني ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، وكريم سيد جمعة عبد الحليم ممثلا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وباهر محمد أمين غازي ومحمد طلال عاطف الفار وخالد منير حسنين الفقي من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والقانون.



كما تضم عضوية المجلس خالد محمد علي مصطفى ممثلا للاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد عبد الحميد عبد السلام عبد الرحمن ممثلا لاتحاد الصناعات المصرية، وأحمد سمير محمود أحمد ممثلا للاتحاد العام لحماية المستهلك.