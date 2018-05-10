الأسهم اليابانية ترتفع بدعم قطاع التعدين ومع مكاسب بورصة أمريكا
ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بدعم انتعاش قطاع التعدين، ومع استمرار مكاسب البورصة الأمريكية.
وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.4% إلى 22497.2 نقطة.
كما زاد مؤشر "توبكس" مسجلًا 1777.6 نقطة بنسبة ارتفاع 0.3%.
وبحلول الساعة 7:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، هبط الين أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 109.90 ين.
وتلقت الأسهم اليابانية دعما من صعود البورصة الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" للجلسة الخامسة على التوالي في نهاية تداولات أمس بنحو 0.7% مُسجلًا 24542.5 نقطة.
وواصل سهم "تويوتا" مكاسبه في جلسة اليوم، بدعم نتائج أعماله الإيجابية في العام المالي المنتهي في مارس الماضي، وفي ختام التعاملات صعد بنحو 2.3%.