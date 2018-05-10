تعاون بين مصر والسعودية لتطوير جودة المنتجات

قال محمد المهندي رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تعقد اجتماعا مع ممثلى إحدى الشركات السعودية المتخصصة بمجال الاعتماد والجودة.



وأوضح المهندس في تصريحات لـ"الدستور" أن الاجتماع سوف يناقش التعاون مع أعضاء الغرفة فى مجال منح شهادات الجودة الشركات خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أنه سوف يناقش التعاون مع الشركات المصرية لمنح شهادات الاعتماد والجودة، وتبدأ بالنسبة لمصنعى الأجهزة المنزلية، بما يساهم فى زيادة صادرات القطاع، بالإضافة إلى مناقشة اهم المعوقات التي تقابل القطاع فى مجال التصنيع والتصدير.