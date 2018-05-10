وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تجتمع بنظيرها الأمريكي غدًا في واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، أن وزيرتها كانج كيونج-هوا ستتوجه في زيارة إلى الولايات المتحدة غدا، لإجراء محادثات مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو بشأن كوريا الشمالية، وقضايا التحالف بين البلدين.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن كانج تخطط لعقد أول اجتماع رسمي لها مع بومبيو بصفتها وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، في واشنطن العاصمة غدا الجمعة، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا.



ومن المتوقع أن يجري الوزيران مشاورات ثنائية وثيقة حول القمة الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، كما سيناقشان الأوضاع الأمنية الراهنة في شمال شرق آسيا قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المقرر عقدها في 22 مايو الجاري.



وسيجري الوزيران أيضا "مشاورات عميقة حول سبل تعزيز التعاون بين الدبلوماسية الكورية الجنوبية والأمريكية للتنسيق من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال العمل على إنجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة"، وسيناقشان كذلك استراتيجية لتحقيق نتائج مثمرة للقمة الكورية الشمالية-الأمريكية بحسب البيان.



كما ذكرت الوزارة أن الوزيرين سيؤكدان مجددا التحالف القوي بين سول وواشنطن، ويناقشان القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.