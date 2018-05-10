"البحيرى": إطلاق أول باقة متكاملة لخدمات الاتصالات من "WE"

قال المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إننا سعداء بأن يبدأ عام 2018 بهذا الأداء المتميز والقوي لنتائج أعمال الشركة، مع اتخاذ خطوات راسخة نحو استكمال استراتيجية التوسع والنمو للشركة بالاستحواذ على "مينا للكوابل" وإطلاق أول باقة متكاملة لخدمات الاتصالات من "WE".



وأضاف البحيري أن الأداء الذي أظهرته نتائج الأعمال جاء مدعوما بعمليات التغيير والتحول الذي بدأته الشركة مطلع العام الجاري لتعزيز وضعها كمشغل اتصالات متكامل بإطلاقها نظام الفاتورة للتليفون المحمول "انديجو" والذي يحتوي على أول باقة متكاملة من خدمات الاتصالات وهو ثاني منتج للمحمول بعد نظام الدفع مسبقا، والانطلاقة الجديدة في سرعات وأسعار الإنترنت الثابت فائق السرعة من خلال باقات "WE Internet" الجديدة.



وأكد البحيري أن الأداء المميز للشركة جاء نتيجة الالتزام الجاد بتنفيذ استراتيجية الشركة والعمل بكل جهد داخل جميع قطاعات الشركة لتقديم مستوي تجربة متميز على جميع الأصعدة خصوصا فيما يتعلق بتطوير المنتجات التجارية وحلول تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وبتحسين منظومة خدمة العملاء.



وأوضح البحيري أن مهمة الإدارة تمتد إلى أبعد من خدمات التجزئة وتستمر الشركة في التركيز على أعمال الجملة لتأمين إيرادات مستمرة من وحدات أعمالها والتوسع في أنشطتها لتصبح الشركة أحد الركائز الأساسية كأكبر كمشغل اتصالات متكامل في الشرق الأوسط، لذا وافق مجلس إدارة الشركة على الاستحواذ على شركة (مينا للكوابل) لنعزز بصمتنا في مجال الكوابل البحرية ونستمر في ريادتنا في هذا المجال.



كانت نتائج أعمال الربع الأول من 2018 للشركة المصرية للاتصالات حققت إيرادات مجمعة بلغت 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو 15.4% التي تمثل زيادة قدرها 638 مليون جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 1.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.5% عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة هامش ربح قدرها 31.5%.