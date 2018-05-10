"المصرية للاتصالات" تستحوذ على "كابل مينا" البحرى

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على الاستحواذ على شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكابلات (مينا للكوابل) وذلك ضمن استراتيجية الشركة في التوسع في مجال الكوابل البحرية.



وبهذا الاستحواذ سينضم كابل "مينا البحري" إلى شبكة كوابل المصرية للاتصالات التي تربط العالم شرقا وغربا ويمتد الكابل من الهند شرقا مرورا بمصر ووصولًا إلى إيطاليا غربا ما يدعم مكانة الشركة المصرية للاتصالات كأهم مشغل كابلات في الشرق الأوسط، وسيتم إتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.