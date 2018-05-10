تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 10-5-2018
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في التعاملات الصباحية، وسجل عيار "24" 751 جنيها، وعيار "21" 657 جنيها، وعيار "18" 563 جنيها.
فيما وصل سعر الجنيه الذهب لـ 5،258 جنيها، وسجل سعر أوقية 1،314جنيها.
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في التعاملات الصباحية، وسجل عيار "24" 751 جنيها، وعيار "21" 657 جنيها، وعيار "18" 563 جنيها.
فيما وصل سعر الجنيه الذهب لـ 5،258 جنيها، وسجل سعر أوقية 1،314جنيها.
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