4.8 مليار جنيه إيرادات "المصرية للاتصالات" خلال 3 أشهر

كشفت نتائج أعمال الربع الأول من 2018 للشركة المصرية للاتصالات عن تحقيق إيرادات مجمعة بلغت 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو 15.4% التي تمثل زيادة قدرها 638 مليون جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 1.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.5% عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة هامش ربح قدرها 31.5%.



فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 688 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 48%، ونسبة هامش ربح قدره 14.4% مقارنة بهامش ربح قدره 32% عن الفترة نفسها من العام السابق، متأثرا بانخفاض إيراد الاستثمار من فودافون مصر بشكل ملحوظ مصحوبا بالزيادة في الاهلاك والاستهلاك والفوائد، وسجل صافي الربح بعد الضرائب بعد تحييد أثر إيراد الاستثمار في فودافون مصر مبلغ 931 مليون جنيه مصري بنسبة انخفاض قدرها 30% عن الفترة نفسها من العام السابق.



وتواصل الشركة مرحلة النمو وزيادة أعداد مشتركيها خصوصا بعد الدخول في سوق المحمول، إذ استمرتخدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة في زيادة الحصة السوقية لتصل إلى 79% مدعومة بنسبة 29% زيادة في أعداد المشتركين عن الفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 4.4 مليون مشترك خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وكذلك استمر إجمالي عدد مشتركين الصوت الثابت في الزيادة ليصل إلى 7.3 مليون مشترك بنسبة زيادة قدرها 10% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي أعداد مشتركي التليفون المحمول 2.9 مليون مشترك خلال الربع الاول من 2018.