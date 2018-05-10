مقتل وإصابة 36 شخصا فى عاصفة رملية وأمطار بالهند

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم فيما أصيب 25 آخرون جراء عاصفة رملية قوية وأمطار اجتاحت شمالي الهند، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس عن مسئول بالحكومة "أفانيش أواسثي" قوله إن عاصفة مصحوبة برياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر (60 ميلا) في الساعة اجتاحت الأجزاء الغربية من ولاية "أوتار براديش"، الأمر الذي تسبب في سقوط الأشجار وتدمير العشرات من المنازل فضلا عن اقتلاع أسلاك وأعمدة الكهرباء في العددي من القرى والبلدات.



يشار إلى أن عواصف رملية ورعدية مشابهة اجتاحت خمس ولايات هندية منذ نحو أسبوع قد تسببت في مقتل أكثر من 120 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين.