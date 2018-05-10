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الخميس 10/مايو/2018 - 09:13 ص

"الأعلى للإعلام" يحتفل بتخرج الدفعة 51 للصحفيين الأفارقة اليوم

الأعلى للإعلام يحتفل
الحسين عبيد
dostor.org/2164156

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الإفريقين برئاسة الكاتب الصحفى محفوظ الأنصارى، اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الحادية والخمسين للصحفيين الشبان الأفارقة، بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بماسبيرو.

من المقرر أن يشارك فى حفل التخرج، الكاتب الصحفى محفوظ الأنصارى رئيس اتحاد الصحفيين الإفريقين والسفير ياسر عاطف ممثل وزارة الخارجية وعدد من سفراء الدول الإفريقية المشاركة بالدورة وأحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، والدكتورة زينب عباس أمين عام اتحاد الصحفيين الإفريقين وصالح الصالحى عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب بالمجلس وعدد من كبار الصحفيين وخبراء السياسة والإعلام بالشرق الأوسط.

يذكر أن دورة الصحفيين الأفارقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع خلال الفترة من الحادى والعشرين من أبريل وحتى العاشر من مايو الجارى، وشارك فى الدورة التدريبية عدد عشرون صحفيًا من عشرين دولة إفريقية مختلفة: (السودان- السنغال- أوغندا - بورندى - بوركينا فاسو - توجو -تونس - تشاد - تنزانيا - جنوب إفريقيا - جنوب السودان - جيبوتي - غانا - كوت ديفوار - كينيا - مالي - مورشيوس - موريتانيا - ناميبيا - نيجيريا)، ممثلين لصوت الصحافة الإفريقية بالقارة السمراء إلى جانب مشاركة ثلاثة من ممثلي الصحف المصرية: (جريدة الأخبار– وكالة أنباء الشرق الأوسط – جريدة صدى البلد) كممثلين لصوت مصر بالقارة السمراء.

ويحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفريقين ووزارة الخارجية المصرية على أن تكون تلك الدورة التدريبية بمثابة ملتقى للشباب الصحفيين الأفارقة؛ لتبادل الخبرات سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني إلى جانب تبادل الثقافات الإفريقية المختلفة؛ لفتح أفق جديدة وسبل تعاون إفريقي مشترك بين شتى البلدان الإفريقية من أجل توحيد الصف الإفريقي لصوت إفريقي واحد بالصحافة الإفريقية والإعلام الدولي إلى جانب توطيد العلاقات المصرية الإفريقية من خلال أقلام هؤلاء الصحفيين الأفارقة.

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