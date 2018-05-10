رئيس وزراء اليابان يهنىء ترامب بإطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة

هنأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة الذين كانوا محتجزين لدى كوريا الشمالية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع ترامب.



وفي تصريحات للصحفيين، نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أعرب آبي عن اعتقاده بأن إطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة يعد "إنجازا كبيرا" أظهر الموقف الإيجابي لكوريا الشمالية.



وكان ترامب وزوجته ميلانيا، ونائبه مايك بنس" وزوجته، استقبلوا المواطنين الأمريكيين الثلاثة في قاعدة أندروز الجوية، والذين تم إطلاق سراحهم عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعاصمة بيونج يانج.