"المرور" تشن حملة مكبرة لضبط المخالفين بالمنوفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، حملة مرورية إنضباطية للحافظ علي السيولة المورورية، ومراعاة حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الإدارات المعنية تحت إشراف اللواء، أحمد عتمان، مساعد الوزير.



وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط " 1369 " متنوعة بين حالات انتظار خاطئ، وسير عكس وبدون لوحات ورخص بالإضافة لمخالفات لنموذج 125 مرور.



كما تمكنت الحملة، من رفع 10 سيارات متروكة بالشوارع بعد فحصها، بواسطة خبراء المفرقعات، والكشف عن مالكيها، وتم تحرير المحاضر اللازمة عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.