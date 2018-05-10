نائب الرئيس العراقي يدعو عناصر الجيش للتصويت في الانتخابات البرلمانية

دعا نائب رئيس الجمهورية العراقي، زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم، عناصر القوات المسلحة العراقية إلي التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت من أجل بناء دولة قوية ومزدهرة.



وقال علاوي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز): "لقد كان لنا شرف إعادة وبناء، القوات المسلحة في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، خلال رئاستنا الوزارة الأولى، وأنتم تستحقون الأكثر بعد تضحياتكم السخية في مواجهة ودحر الإرهاب".



وأضاف علاوي "أبناؤنا الأبطال في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية تصويتكم هو تصويت لمكتسباتكم ولمستقبل العراق، للنهوض نحو دولة قوية ومزدهرة".



يشار إلى أنه بدأت، صباح اليوم، عملية التصويت الخاص التي تشمل أفراد القوات المسلحة بكافة صنوفها ضمن الانتخابات البرلمانية لعام 2018.



ويتنافس في الانتخابات 320 حزبًا سياسيًا وائتلافًا وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابيًا، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحًا، وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.