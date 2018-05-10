ضبط زيت طعام مجهول المصدر في حملة لمباحث التموين بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية الكائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية (زيت الطعام) المعبأة داخل تنكات الخالية من أية بيانات، أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، " مجهولة المصدر"، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات (سندباد العمدة ــ ست الحسن ــ الماسة) تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المصنع المتحري عنه أسفرت عن ضبطه، وضبط كمية قدرها 5.040 طن.



حيث تبين أن المضبوطات عبارة عن، سلع غذائية "زيت طعام" معبأة داخل عبوات أحجام وأوزان مختلفة مغشوشة ومقلدة للعلامات سالفة الذكر، منتج نهائي، و3 طن سلع غذائية " زيت طعام خام " معبأة داخل تنكات بدون أية بيانات أو مستندات " مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج ".



تم التحفظ عليها، تحت تصرف النيابة العامة، وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها الى المعامل المركزية بوزارة الصحة، التحليل.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات.