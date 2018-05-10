محافظ البحر الأحمر: صرف 3 آلاف جنيه لكل صياد تخفيفا للأعباء

قرر محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، صرف 3 آلاف جنيه لكل صياد بالبحر الأحمر بواقع ألفي جنيه قبل شهر رمضان المبارك، وألف جنيه قبل عيد الفطر من خلال التنسيق بين المحافظة مع الجهات المعنية لصرف هذا المبلغ ليتمكن الصيادون من سد احتياجاتهم، نظرا لتوقف الصيد خلال هذه الفترة.



وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أن القرار جاء عقب لقاء المحافظ مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب والتى تزور البحر الأحمر لمتابعة عدد من المشروعات الخاصة بالزراعة والثروة السمكية ومنظومة الحماية من السيول.



وأشار المحافظ إلى أن الدولة ممثلة فى المحافظة تعمل على تحسين الظروف والأجواء للصيادين لتخفيف أعباء الصيد من خلال إنشاء ميناءين للصيد بجنوب المحافظة للتسهيل عليهم وتوفير الأموال وزيادة الإنتاج السمكى، مؤكدا أنه تم تخصيص مساحة بين الزعفرانة ورأس غارب حيث تقوم الشركة الوطنية للأسماك بالعمل على إجراءات إنشاء أكبر مزرعة سمكية على شواطئ البحر الأحمر.