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الخميس 10/مايو/2018 - 08:58 ص

اليوم.. الكنيسة تحتفل باليوبيل الذهبى لظهور العذراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مونيكا جرجس - جرجس صفوت - تريزة شنودة
dostor.org/2164141

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال هذا الأسبوع باليوبيل الذهبى لتجلى السيدة العذراء مريم بكنيستها بضاحية الزيتون بالقاهرة.

يبدأ الاحتفال اليوم الخميس ويستمر لمدة ثلاثة أيام بشكل متصل إذ تصلى عدة قداسات يوميًا يليها الفقرات المعدة بالبرنامج والتى تستمر حتى تسبحة نصف الليل استعدادًا لقداسات اليوم التالى.

وكشفت مصادر كنسية مُطلعة عن كواليس احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمرور 50 عامًا على ظهور السيدة العذراء مريم "اليوبيل الذهبى"، بكنيستها الخاصة بطائفة الأقباط الأرثوذكس بحى الزيتون في القاهرة.

وقالت المصادر ان الأحتفالات تكون بمقر الكنيسة، لتستغرق 3 أيام متتالية، يختتمها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمشاركة في يومها الأخير بكلمة روحية موجهة إلى شعب الكنيسة.

وتبدأ الاحتفالات يوميًا بالقداس الإلهى، إذ تنظم الكنيسة 4 قداسات يومًيا بالكنيسة القديمة، والتى تحمل مُسمى "كنيسة الظهور"، وقداسين آخرين بالكنيسة الجديدة والتي تحمل مُسمى "الكاتدرائية".

وتبدأ الاحتفالات على مدار الثلاثة أيام في الرابعة والنصف، بإذاعة الترانيم المُسجلة، لتعقبها زفة أيقونة ظهور السيدة العذراء مريم، والتي تتجه من الكنيسة القديمة مرورًا بشارع طومان باى، للعبور إلى الكنيسة الجديدة في الناحية الثانية من الشارع، لتبدأ الكنيسة في إتمام طقوس العشية وصلواتها في السادسة والنصف.

وتفتتح الكنيسة يومها الأول بكلمة مُسجلة للبابا تواضروس الثاني، بينما يُشارك الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، بقراءة مقطتفات من كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" على مدار الثلاثة أيام، ويُشارك من الأساقفة على مدار الثلاثة أيام 5، وهم الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المُقدس، الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة ومُقرر لجنة الإعلام بالمجمع المُقدس، الأنبا هيرمينا، أسقف المطرية وعين شمس وتوابعها، والأنبا مينا، أسقف مسيساجا.

ويُشارك 11 راعيًا بإلقاء الكلمات الوعظية أيضًا، وهم القمص بطرس بطرس جيد، الراعى الأكبر بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وابن شقيق البابا الراحل شنودة الثالث، والقس يوحنا يسى، والقس أرسانيوس فتحي، والقس مرقس نجيب، والقس بيشوي وفيق، والقس بيجول مسعد، والقس ميخائيل عادل، والقس جرجس عادل، والقس باسيليوس صبحي، أستاذ العلوم اللاهوتية بالكلية الإكليريكية، والقس يوسف فؤاد، والقس كيرلس مقار.

وتقدم الكنيسة 22 فقرة تسجيلية وأفلامًا وثائقية على مدار أيام الاحتفالية الثلاثة، بالإضافة إلى 12 فقرة فنية يُقدمها كورال كنيسة السيدة العذراء مريم، للفصل بين الكلمات الوعظية وبعضها البعض، وتنتهى الاحتفالات يوميًا في التاسعة والنصف مساءً، بينما أعلنت الكنيسة عن إتمام طقوس تسبحة منتصف الليل عقب الاحتفال، وحتى الساعة الـ11، وذلك عقب انتهاء مراسم الاحتفال.

بينما يشارك البابا تواضروس الثاني، بالاحتفالات في التاسعة إلا الربع، أى الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، من مساء اليوم الثالث والأخير ليهنئ خلالها الأقباط بتلك المناسبة، ويذكر فضائل السيدة العذراء مريم، كما يروى قصة الظهور حسب ما اعتمدها المجمع المقدس للكنيسة، وكذلك الصحف القومية للدولة، وذلك في مساحة زمنية تستغرق 45 دقيقة.

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