"الإحصاء": 1.5% ارتفاعا فى معدل التضخم الشهرى خلال أبريل الماضى

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي بنحو 1.5% مقارنة بشهر مارس السابق عليه ليبلغ 273.9 نقطة، وعلى أساس سنوى بلغ معدل التضخم 12.9% خلال الشهر الماضي فى حين كان خلال الفترة المناظرة من العام الماضي سجل (32.9%).



وأوضح الإحصاء، فى بيان اليوم، أن ارتفاع معدل التضخم الشهرى يرجع الى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.7%)، مجمـوعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%) مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%)، مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (1.4%)، مجمـوعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجمـوعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.5%)، بجانب زيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة (2.9%)، الثقافة والترفية بنسبة (1.5%).



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع الطعـام والمشـروبات بنحو (2.4%) خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس السابق عليه، وقسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنحو (2.9%) فضلا عن زيادة أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا بنحو (0.6%) والنقل والموصلات (0.3%) والثقافة والترفيه بنحو (1.5%).



وعلى أساس سنوى، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنحو (10.8%) خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالشهر المناظر من عام 2017، كما زاد قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات بنحو (21.0%) والملابس والأحذية بنحو (24.0%) والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو (10.7%) والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنحو (12.7%) والرعاية الصحية بمقدار (9.2%)، والاتصالات السلكية والاسلكية بنحو (11.0%).