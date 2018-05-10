القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 07:06 ص

مرافق وزارة الصحة بغزة تمر بمرحلة هى الأشد ضراوة منذ 11 عامًا

ح المتحدث باسم وزارة
ح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة
مروة عنبر
dostor.org/2164113

صرح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، مساء أمس الأربعاء، بأن مرافق الوزارة تمر بمرحلة هي الأشد ضراوة منذ 11 عامًا.

وقال القدرة، في تصريح صحفي: «المرافق تمر بمرحلة هي الأشد ضراوة منذ 11 عاما على المستوى التشغيلي والعلاجي واللوجستي».

وكان القدرة أعلن قبل أيام، أن الصحة تواجه عجزا دوائيا هو الأكبر منذ 11 سنة، وذلك بعد نفاذ 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية في المستشفيات والمراكز الصحية، لا سيما المتعلقة بالطوارئ جراء ما خلفه اعتداء الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.

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