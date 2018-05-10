القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 07:04 ص

الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة مداهمات واعتقالات فى الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
مروة عنبر
dostor.org/2164112

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر، اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات متفرقة في مناطق الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شباب خلال اقتحامهم بلدة بيت فجار قضاء، وبيت جالا غرب بيت لحم.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، كما داهمت منزل عائلة أبو الهيجاء في واد برقين ومخيم جنين وحي الهدف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أيضا من مدينة أريحا شاب آخر، ومن قرية النبي صالح غرب رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الفتى وعد التميمي، وهو شقيق الأسيرة عهد التميمي.

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