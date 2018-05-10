القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

العقيد تامر الرفاعي
العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة
محمود جروين
dostor.org/2164110

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان الـ21، الخاص بالعملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، لمكافحة الإرهاب، والتي تنفذها القوات المسلحة والشرطة، على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

 

وجاء نص البيان كالتالي:

استمرارا للدور الوطنى الذى يقوم أبناء الوطن من مقاتلى القوات المسلحة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية وما يسطره هؤلاء الأبطال بدمائهم على أرض سيناء من ملاحم وانتصارات، أسفرت العمليات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية علي مدار الأيام الماضية عن تحقيق النتائج الأتية:  

 

- القضاء على 3 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال استهداف القوات الجوية لعدد (4) أوكار، وسيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق.

 

- القضاء على 18 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمات بشمال ووسط سيناء، والقبض على 5 آخرين وضبط عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر.

 

- القبض على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، بالإضافة لعدد ( 232 ) من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، تم تسليمهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

- تدمير 391 ملجأ ووكر ومخزن جبلي تستخدمها العناصر الإرهابية فى الاختباء والإعاشة، من بينها (3) منازل مفخخة ومتصلين بخندق بطول (100) م، واكتشاف وتدمير 15 خندق مواصلات مجهز هندسيا بطول 150متر و300  متر متفرع إلى خنادق فرعية والحفر المغطاة تحت الأرض، عثر بداخلها على كميات من الأسلحة النارية وأجهزة الاتصال اللاسلكية والوقود والملابس العسكرية ومواد الإعاشة وإطارات السيارات والبطاريات وكاميرا تصوير وكميات من المواد المخدرة والكتب التي تدعو الي الفكر التكفيري بشمال ووسط سيناء.

 

- ضبط وتدمير والتحفظ على 30 سيارة من أنواع مختلفة، و49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، وضبط عدد (2) جمل تستخدمها العناصر الارهابية في نقل الدعم اللوجستي بالمناطق الجبلية الوعرة بوسط سيناء محمل عليها عدد من الأحزمة الناسفة ودوائر النسف والتدمير، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ومستلزمات طبية ولوحات للطاقة الشمسية.

 

- اكتشاف وتدمير عدد 63 مزرعة لنبات البانجو المخدر وضبط 17 طن من نبات البانجو المعد للتداول.

 

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة علي محاور التحرك المختلفة.

 

- واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية تواصل القوات المسلحة طرح وتوزيع كميات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومى لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات المعيشية.

 

- وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تمكنت عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وقوات حرس الحدود من تدمير عدد (4) سيارة دفع رباعي بالتعاون مع القوات الجوية، وضبط عدد (13) سيارة أخرى محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة، خلال محاولات اختراق خط الحدود الدولية والتسلل عبر الدروب الصحراوية الوعرة، عثر بداخلها على 2 بندقية قناصة، وبندقية خرطوش، و650 طبنجة 9مم، و190 بندقية ضغط هواء، وأكثر من 20250 طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع، و180 دستة بارود، وأكثر من 3 مليون و100 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة، و675 كجم من جوهر مادة الحشيش المخدر، والقبض على عدد (538) متسلل من جنسيات مختلفة خلال عدة محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود علي الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

 

- كما تمكنت عناصر حرس الحدود فى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط عدد 6 سيارات دفع رباعى، و2 موتوسيكل أثناء محاولتهم التسلل عبر الدروب الصحراوية، والقبض على 4 متسللين أثناء محاولتهم الهجرة الغير الشرعية عبر الحدود الجنوبية.

 

- هذا وتواصل قواتكم المسلحة واجبها المقدس فى الدفاع عن أرض الوطن عاقدين العزم، ملبين النداء، لتبقى مصر مرفوعة الرأس أبية ومصانة.

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