إسرائيل: أبلغنا روسيا قبل الغارات على سوريا

صرح متحدث عسكري إسرائيلي، اليوم، بأن إسرائيل أخطرت روسيا قبل الضربات التي نفذتها اليوم على عدة أهداف في سوريا.



وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كورنيكوس: "تم إبلاغ الروس قبل هجومنا من خلال الآليات القائمة لدينا"، ولم يذكر المزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة رويترز.



وشن الجيش الإسرائيلى فجر اليوم عدة غارات على عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا ردا على القصف الصاروخي الذي تعرضت له منطقة الجولان.



وأسقطت الدفاعات الجوية عشرات الصواريخ الإسرائيلية ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها، بينما استطاع بعضها استهداف عدد من المواقع العسكرية ومستودع ذخيرة.