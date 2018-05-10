الشرطة الإندونيسية تُنهى أزمة احتجاز رهائن فى سجن شديد الحراسة

صرح نائب قائد الشرطة الإندونيسية، اليوم الخميس، بأن الشرطة أنهت أزمة احتجاز رهائن في سجن شديد الحراسة على مشارف العاصمة جاكرتا بعد أن استسلم جميع السجناء الضالعون في الأمر، وهم من الإسلاميين المتطرفين.



وقال المفوض العام سيف الدين فى تصريحات صحفية: «سقط الحد الأدنى من الضحايا، وانتهت العملية»، مضيفا: «استسلام معظم الإرهابيين المجرمين، بنسبة تتخطى 90 %».



من جانب آخر، كانت حركة طالبان الأفغانية، دعت علماء الدين، في مارس الماضي، إلى عدم المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في إندونيسيا بهدف التوصل لاتفاق ودعم محادثات سلام محتملة مستقبلا في أفغانستان.