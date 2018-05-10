جيش الاحتلال الإسرائيلى يصدر بيانا بشأن الهجمات على سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا ردا على القصف الصاروخي الذي تعرضت له منطقة الجولان.



وأفاد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلى بأن قائد فيلق القدس قاسم سليماني، هو الذي قاد الهجمات الصاروخية على قواعد إسرائيل في الجولان.



وأضاف البيان أن الغارات استهدفت مواقع استخبارات تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا، بالإضافة إلى استهدافها معسكرًا إيرانيًا شمال دمشق.



وأشار البيان إلى أنه تم تدمير المنصة التي أطلقت منها الصواريخ من داخل الأراضى السورية على إسرائيل.