«الصباغ»: البحث العلمى داعمًا للصناعة والبيئة المصرية

شهد افتتاح التحالف القومي للبتروكيماويات المنعقد بمعهد بحوث البترول المصري، إقبالا كبيرا من رجال الصناعة، وشركات قطاع البترول، والجامعات المصرية؛ لأهمية التحالف في تعظيم القيمة المضافة من تدوير المخلفات البلاستيكية.



وقال الدكتور أحمد الصباغ مدير المعهد، إنه لا بد من استثمار البحث العلمي لكي يصبح له مردودًا اقتصاديًا فاعلا ويكون أساسًا لحل مشاكل الصناعة والبيئة المصرية، وداعما لهما، وهذا ما يتناسب مع خطة الدولة 2030، وتطبيقا لنظرية تقتصاد تكلفة الفرصة البديلة.



وأشار الصباغ خلال الجولة التفقدية للمعمل النصف صناعى للتحالف القومي للبتروكيماويات، والذي يبلغ مساحتة 1300 متر مربع، إلى أن المشروع يتكون من ثلاثة خطوط إنتاج، عبارة عن الأول متخصص فى تكسير وطحن المخلفات البلاستيكية وتنظيفها ومعالجتها من الكيماويات الملتصقة بها وتحويلها لقطع صغيرة ونظيفة، والثانى يستقبل نواتج الخط الأول وتحويلها لحبيبات متجانسة فى الشكل واللون ومساحة السطح، مما يسمح باستخدامها كمادة خام فى أى صناعة بلاستيكية أخرى.



أما الخط الثالث فهو لإنتاج البراميل البلاستيكية سعة 220 لترا باستخدام الحبيبات التى تنتج بالخط الثانى، وبقدره إنتاجية تصل لـ 500 برميل يوميا، حيث أن هذا الخط هو الأحدث والأفضل فى مصر حاليا.



ومن جانبه، صرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، بأن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع القومية في الفترة الحالية، للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لتحقيق عائد اقتصادي وتنموي.



كما أضاف الدكتور محمد عبد الرؤوف المنسق العام للتحالف، أن المشروع أيضا يتضمن ثلاث معامل كيميائية وفيزيائية وميكانيكية لاختبار جودة البلاستيك المنتج، وعمل الأبحاث العلمية اللازمة لتحسين خواصه، كما يخطط فريق العمل بالتحالف لتحويل تلك المعامل لمركز معتمد دوليا فى اختبارات خلطات البلاستيك، ومراقبة الجودة اللازمة لقطاع اللدائن والبلاستيك فى مصر.



فيما أشار الدكتور عمرو رضوان منسق البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية، بأكاديمية البحث العلمى، إلى أن هذا التحالف هو أحد التحالفات التي تتبناها وتمولها أكاديمية البحث العلمي للارتقاء بمنظومة العمل البحثي بمصر وإنتاجه.