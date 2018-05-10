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الخميس 10/مايو/2018 - 04:20 ص

سقوط عاطلين بحوزتهما عملات سودانية بأسوان

سقوط عاطلين بحوزتهما
مصطفى حربى - هدير مصطفى
dostor.org/2164100

تمكن قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسوان، تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن، من ضبط شخصين بحوزتهما عملات مالية سودانية.

وتم ضبط "أحمد. أ" ١٩ سنة عاطل، وبحوزته مبالغ مالية مختلفة القيم عبارة عن "عشرين ألف جنيه سوداني و4400 جنيه مصري"، كما تم ضبط "محمد.ب" 27 سنة عاطل وبحوزته مبالغ مالية مختلفة القيم عبارة عن 550 جنيها سودانيا و3790 جنيها مصريا، ويقيمان دائرة قسم أول أسوان، وذلك أثناء تواجدهما بموقف سيارات الأجرة بمنطقة السيل الجديد دائرة القسم.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية.

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