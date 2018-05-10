القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 04:13 ص

اليوم.. الحكم فى استئناف «العصابة الكولومبية» على حبسهم 10 سنوات

اليوم.. الحكم فى
مصطفى حربى - عادل عبدالعال
dostor.org/2164099

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد رشاد، حكمها فى استئناف 4 متهمين كولومبيى الجنسية على الحكم الصادر بحبسهم 10 سنوات على 5 وقائع سرقة ارتكبوها فى القضية المعروفة بـ«العصابة الكولومبية».

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، أمرت بإحالة 4 متهمين يحملون الجنسية الكولومبية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، بتهمة سرقة عدد من الفيلات والمساكن بمنطقة التجمع.

وتعود تفاصيل الكشف عن تلك العصابة، مع تعدد البلاغات فى الآونة الأخيرة، المتمثلة فى وقائع سرقات المساكن، من داخل فيلات بالمنتجعات والكمبوندات الكائنة بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والتجمع الأول بنطاق قطاع القاهرة الجديدة.

ووجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع، ونجح فريق البحث بقيادة العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، فى فحص كافة البلاغات، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابى مكون من أشخاص يحملون الجنسية الكولومبية.

ومن خلال التحريات، أمكن تحديد المتهمين وهم كل من "كرستيان كاميلو" مواليد 1986، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، و"خورمان فرنلدو" مواليد 1990، و"مايكل همبرتو" مواليد 1986، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، و"كرستيان استيبان" مواليد 1995، وبالاستعانة بوحدة المساعدات الفنية أمكن تحديد أماكن ترددهم بمنطقة وسط المدينة.

وبإعداد الأكمنة بالأماكن التى يترددون عليها أسفرت عن ضبطهم أثناء تواجدهم بشقة مؤجرة مفروش كائنة فى شارع نوبار بمنطقة عابدين، وتم ضبط السيارة رقم "ع ب 6628" ماركة ميتسوبيشى لانسر، مقيدة باسم "أحمد ع م" مؤجرة وغير مبلغ بسرقتها، وبتفتيش الشقة عثر بداخلها على مشغولات ذهبية وزنت حوالى 2.130 كيلو، ومشغولات من الألماس وزنت حوالى 200 جرام، 14.400 جنيه، 575 دولارا،629 يورو، مجموعة من العملات المختلفة،25 ساعة ماركات مختلفة، ميزان حساس،8 نظارة ماركات مختلفة،8 حافظات نقود،2 جهاز سماعات متوسطة الحجم (صبات)، حقيبة بداخلها (عتلة، مفك، 4 قفازات، 3 كابات).

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