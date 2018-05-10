حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة أبواب المقابر فى حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة أبواب مقابر أم بطاطا بمنطقة العزبة القبلية.



كانت البداية عندما وردت معلومات للمقدم هانى أبو علم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من أحد أصحاب محال الخردة بدائرة القسم، مفادها قيام 3 أشخاص بعرض 7 أبواب حديدية «خاصة بالمقابر» للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.



وعلى الفور انتقل الرائد أحمد ماضى معاون مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهم، وتبين أنهم "م.س.س" عاطل، و"ع.س.ع" عاطل، و"ح.ش.ف" عاطل، وبحوزتهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "تروسيكل" (ملك وقيادة الأول) ومحمل عليه 7 أبواب حديدية خاصة بالمقابر.



وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتهم من داخل مقابر أم بطاطا بمنطقة العزبة القبلية بدائرة القسم.



وتم التوصل لأصحاب المقابر المجني عليها، وباستدعائهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.



وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.