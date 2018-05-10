سقوط عاطل بحوزته حشيش فى حلوان

سقط عاطل في قبضة رجال مباحث القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر في حلوان.



البداية عندما وردت معلومات للمقدم هانى ابوعلم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان تفيد قيام "أ.م." عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة المعلومات، تبين من صحتها.



بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن الرائد أحمد ماضى معاون مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.



وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.