سماع دوى انفجارات وانقطاع الكهرباء عن دمشق
شهدت العاصمة السورية، منذ قليل، سماع دوى انفجارات ضخمة فى دمشق، وفقا لوكالة «فرانس برس».
فيما شهدت منطقتا مطار المزة والزبلطانى انفجارين كبيرين، وانقطاع التيار الكهربائى عن دمشق.
شهدت العاصمة السورية، منذ قليل، سماع دوى انفجارات ضخمة فى دمشق، وفقا لوكالة «فرانس برس».
فيما شهدت منطقتا مطار المزة والزبلطانى انفجارين كبيرين، وانقطاع التيار الكهربائى عن دمشق.
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