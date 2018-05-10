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الخميس 10/مايو/2018 - 03:11 ص

النيابة تطلب التحريات فى اتهام طفلة بقتل صديقتها بالهرم

النيابة تطلب التحريات
مصطفى حربى
dostor.org/2164091

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات المباحث فى واقعة مقتل طفلة إثر إصابتها بطلق خرطوش، أطلقته صديقتها عن طريق الخطأ بالهرم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن أنه أثناء لهو طفلة بسلاح نارى "فرد خرطوش"، مملوك لوالدها الذى يعمل حارس على أحد مخازن الحديد بالهرم، خرجت طلقة طائشة، أصابت صديقتها الطفلة الصغيرة، فسقطت غارقة فى دمائها، قبل نقلها إلى مستشفى الهرم، حيث فارقت الحياة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من مستشفى الهرم بوصول طفلة بالصف الثالث الابتدائى مصابة برش خرطوش، ما أسفر عن مفارقتها الحياة، وتبين من تحريات الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن الطفلة المجنى عليها توجهت للعب مع صديقتها بمخزن حديد يتولى والدها "خفير" حراسته، وأثناء لهوهما أمسكت ابنة الخفير بفرد خرطوش غير مرخص ملك والدها فخرجت طلقة طائشة منه وأصابت صديقتها.

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