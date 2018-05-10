إسرائيل: إيران أطلقت 50 صاروخًا على مواقع عسكرية لنا فى الجولان

صرح الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق عشرات الصواريخ على تجمعات عسكرية إسرائيلية.



وقال الناطق العسكري الإسرائيلي، إن أنظمة القبة الحديدية اعترضت عدد من الصواريخ فيما طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مستوطني الجولان بالبقاء فى الملاجئ.



وأضاف الاحتلال في بيان له «أن فيلق القدس الإيراني أطلق 50 صاروخا نحو مواقع القوات الإسرائيلية في الجولان، دون وقوع إصابات ولكنه تسبب بأضرار مادية».



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن القصف استهدف أربعة مواقع عسكريّة إسرائيلية رئيسية مهمتها جمع معلومات استخباراتية.



ويأتي إعلان الاحتلال بعد دقائق من أنباء عن هجوم له على القنيطرة المحررة، ووفقا لوكالة سوريا الرسمية «سانا» عن مصادرها إنه تم إطلاق قذائف عدة مصدرها الأراضى المحتلة باتجاه مدينة البعث، دون أن توقع إصابات.