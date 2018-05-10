المضادات الجوية السورية تتصدى لموجة جديدة من الصواريخ الإسرائيلية

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، مرة أخرى، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على الأراضي السورية.



وقال مصدر عسكرى إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية في الوقت الذي ذكرت فيه، مصادر محلية في القنيطرة أن العدو الإسرائيلي أطلق في وقت سابق عدة قذائف باتجاه مدينة البعث بالقنيطرة لم تسفر عن وقوع إصابات.



وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بأن طائرات إسرائيلية من داخل الأراضي المحتلة أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية، وتصدت لها الدفاعات الجوية وأسقطتها واحدا تلو الآخر.