اليوم.. «جوته» ينظم احتفالية بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسه

يقيم معهد جوته الثقافي الألماني٬ احتفالية كبري، اليوم الخميس٬ وذلك بمناسبة مرور 60 عامًا علي تأسيسه.



ويتضمن برنامج الاحتفالية فقرات فنية وموسيقية٬ منها: حفل لموسيقي الراب للفنانة سوكي٬ فن التركيبات والأداء لـ جاكلين جورج وهبة محمود٬ حفل لموسيقي الإندي فولك لفريق دعسوقة٬ لقاء حول المحادثة، ويتضمن قواعد بسيطة لتعلم اللغة الألمانية في وقت قصير٬ العرض الراقص ندور٬ مجموعة أغاني دي جي زومين٬ حفلة موسيقية بعنوان «أغاني من 6 عقود».



ويشار إلى أنه تم إرساء أول حجر أساس مهم للتبادل الثقافي والمجتمعي بين مصر وألمانيا قبل 60 عامًا بالضبط عند افتتاح أولى دورات تعليم اللغة الألمانية في شارع البستان.