صدور المجموعة القصصية «انتهاك» عن مؤسسة مجاز الثقافية

صدرت حديثا عن مؤسسة مجاز الثقافية٬ المجموعة القصصية «انتهاك» للدكتورة عبير الحلوجى.



ومنها نقرأ: قدري أنى قابلت من حماني بقلب متصوف متبتل. نظر لي بعين راهب عابد. سمعني بأذن حكيم منصت. لمسني بيد طفل برئ. فرد إنسانيتي. وهبني الترياق الذي مكنني من استعادة الحياة. كلماته كانت تخرج من شفتيه بلسما، فيمحو غور الجروح. ينبعث من عينيه ضياء ينير ظلمة السبيل. يضمد بلمساته آثار الندوب في الروح الهامدة. امتزجت روحانا، صفت، سمت، حلقنا في سماء الفردوس. أحسست أنى راهبة بتول في محراب مقدس. طيفه يبدد الحزن في أعماقي، فتسري السعادة تملأ خلجاتي، لأهيم في الوجد والنشوة، وتلمع عيناي ويشرق وجهي.