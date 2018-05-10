صدور رواية «لاعب الشطرنج» فى نسختها العربية

صدر حديثا عن المركز الثقافي العربي٬ الترجمة العربية لرواية «لاعب الشطرنج» للكاتب النمساوي ستيفان زفايج.



كتبَ ستيفان زفايج رواية «لاعب الشطرنج» قبل شهور من رحيله، ونُشرت بعد سنة من انتحاره، حيث تُعتبر اليوم بمثابة الوصية من ضمن أعماله.



نلتقي فيها بشخصيتَين يصلُ التضاد بينهما ما يصله بين المربّعات البيضاء والسوداء في رقعة الشطرنج. إنّهما بطل العالم في هذه اللعبة، الرجل الممقوت والجلف والمغرور، لكن ذو التكتيك الخطير، والسيّد ب، الأرستقراطي المتواضع والأنيق الذي طالما لعب الشطرنج ذهنياً عندما كان مُعتقلاً أثناء احتلال النازيين للنمسا. ويُجسِّد هذا التحدي بين اللاعبَين الصراعَ الذي كان يدور على الساحة العالمية آنذاك، والذي كان ستيفان زفايغ أحد ضحاياه.



في هذه الرواية الرائعة يبرعُ ستيفان زفايج مرة أخرى في تحليل النفس البشرية بدقّة ومهارة، وفي "تحليل المرحلة الجميلة والعظيمة التي نحياها اليوم"، على حدّ قول إحدى شخصيات الرواية.