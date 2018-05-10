يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في تمام الثامنة من مساء، اليوم الخميس٬ حفل فني موسيقي٬ لإحياء ذكري رحيل الفنانة الكبيرة «وردة».



ويُحيى الحفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي٬ بمشاركة كل من الفنانات: مروة ناجي٬ سماح عباس٬ رضوي سعيد٬ ورحاب مطاوع، وتقديم باقة مختارة من أجمل أغنيات الراحلة ومنها: أنده عليك، مالي٬ آه لو قابلتك من زمان، حكايتي مع الزمان٬ يا أهل الهوي٬ لعبة الأيام، ليالينا، الودا، وحشتوني، ويختتم الحفل بأغنية حلوة بلادي.