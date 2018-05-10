القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
اقتصاد
الخميس 10/مايو/2018 - 06:54 ص

راندا التوني

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أرشيفية
أرشيفية
dostor.org/2164080

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، اليوم الخميس، وسجّل متوسط سعر الدولار عند 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو 21.60 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني 24.64 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري 18.08 جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودي فسجّل 4.70 جنيه للشراء، و4.73 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 58.74 جنيه للشراء، و59.12 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.80 جنيه للشراء، و4.83 جنيه للبيع.

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