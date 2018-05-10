اليوم.. بدء صرف الكوبون النقدى لمساهمى «الجوهرة»

تبدأ شركة العز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة»، اليوم الخميس، صرف الكوبون النقدي للمساهمين بواقع 40 قرشًا للسهم.



ويأتي ذلك بعد أن أقرت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع كوبون نقدي للمساهمين عن أرباح العام الماضي.



ويبلغ رأسمال الجوهرة 255.22 مليون جنيه، موزعًا على 51.04 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.



جدير بالذكر أن المؤشرات المالية للشركة أظهرت خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 33% لتبلغ 47.76 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 35.84 مليون جنيه في 2016.