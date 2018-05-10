القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 01:45 ص

سقوط هارب من حكم سنة حبس فى بنها

سقوط هارب من حكم
مصطفى حربى
dostor.org/2164077

تمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من ضبط هارب من حكم بالحبس سنة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد الألفى مدير البحث الجنائي، يفيد ورود معلومات سرية للرائد محمد غلاب معاون أول قسم أول بنها بتردد «هاني ع م ع» مقيم بمركز بنها القليوبية، عاطل، والسابق اتهامه فى حريق عمد سيارة مذيع بماسبيرو، والهارب من حكم حبس سنة، وكفالة 1000 جنيه في الجنحة رقم 12275 لسنة 2017 جنح بنها، والمقيدة برقم 5513 لسنة 2016، على دائرة القسم.

تم عمل مأمورية، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتم اصطحابه لديوان عام القسم، وعمل المحضر اللازم، وتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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