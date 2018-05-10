بالصور.. العرض الخاص لفيلم «آسفين يا باشا»

أقيم العرض الخاص لفيلم "آسفين يا باشا"، بسينما داندي مول، بحضور المنتج جمال فؤاد وبطل العمل والمخرج طوني نبيه، المخرج محمد حمدي، مدير التصوير رمسيس مرزوق، المخرج أشرف فايق، الفنان عبد الباسط حمودة، محمد الشربيني، حسن عيد، ماهر عصام، مراد فكري، رشا فرج.



الفيلم بطولة جمال فؤاد، بدرية طلبة، حسن عيد، ماهر عصام، محمد الشربيني، عبدالباسط حمودة، منة جلال، صبري عبدالمنعم، إيمان السيد، محمد الصاوي حمودة، إخراج طونى نبيه، وهو إنتاج شركة جو للإنتاج الفني، والمستشارة الإعلامية بسمة عبد الحكيم.