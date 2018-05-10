القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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اقتصاد
الخميس 10/مايو/2018 - 01:40 ص

ارتفاع أسعار الرخام.. اليوم

ارتفاع أسعار الرخام..
علا العلاف
dostor.org/2164074

شهدت أسعار الرخام، ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو الجاري، ورصد «الدستور» خلال جولة ميدانية لمصانع تصنيع الرخام بشق الثعبان ارتفاع سعر المتر الطولي، اليوم الخميس، بين 20 - 40 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي على الرخام حسب محمد عبدالمقصود، صاحب مصنع أوسكار رخام.

وتراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح بين 120- 170 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الرخام الجلالة مديم 105 – 160 جنيهًا، ومتر الجلالة روز 90 - 140 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 180-250 جنيهًا للمتر.

في حين تراوح سعر متر الرخام زعفرانة بين 200- 360 جنيهًا حسب النوع «زعفرانة كريم – روز»، مقابل بلغ سعر متر الرخام سلفيا منيا بين 70- 95 جنيهًا، وسماحة ملاوي صني 80- 115 جنيهًا للمتر.

كما بلغ سعر متر الرخام صيني شيخ فاتح 70 - 95 جنيها، ورخام سما العريش تراوح سعره بين 170 – 250 جنيهًا للمتر، ورخام رويال بيج بين 350 - 500 جنيه للمتر.

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