الليلة.. فيلم تسجيلى بصوت فريد الأطرش بأتيليه القاهرة

تقيم جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش٬ برئاسة الفنان عادل السيد، اللقاء الشهري بأتيليه القاهرة٬ فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، بحضور المخرج الكبير أحمد فؤاد درويش، ومدير التصوير الكبير محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم.



يتضمن برنامج اللقاء عرض فيلم تسجيلى جديد يحمل عنوان "حكاية العمر كله" بصوت الموسيقار فريد الأطرش عن مشواره الفنى٬ وأهم محطاته طوال حياته، الفيلم فكرة وإخراج عادل السيد، عقب ذلك يفتح باب النقاش حول أهم ما جاء من أحداث بالفيلم، يليه مجموعة من الفقرات الغنائية.