القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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اقتصاد
الخميس 10/مايو/2018 - 01:36 ص

أسعار الغسالات اليوم.. «أوتوماتيك سامسونج 8 كيلو» بـ8590 جنيهًا

أسعار الغسالات اليوم..
لا العلاف
dostor.org/2164070

استقرت أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق المصرية، اليوم الخميس، ورصد «الدستور» أهم السلع التي يحتاجها المواطنون، ومنها «الغسالة الأوتوماتيك».

وسجل سعر غسالة أوتوماتيك توشيبا تحميل علوي سعة 10 كجم 5425 جنيهًا، وغسالة ملابس أوتوماتيك توشيبا تحميل علوي 10 كجم 5100 جنيه، وتوشيبا نصف أوتوماتيك تحميل علوي سعة 12 كجم 2380 جنيهًا.

بينما سجلت غسالة يونيون إير 10 كجم 4465 جنيهًا، ويونيون إير سعة 7 كجم 995 جنيهًا، وسجلت غسالة أوتوماتيك سامسونج 8 كجم 8590 جنيهًا، وغسالة آل جى 16 كيلو 10299 جنيهًا.

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