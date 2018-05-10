استقرار أسعار «المراوح» اليوم
شهدت الأسواق المصرية، اليوم الخميس، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصد «الدستور» أهم السلع التي يحتاجها المواطنون خاصة خلال موسم الصيف، ومنها «المراوح».
وسجلت مروحة تورنيد بوكس 4 ريشة سعر 390 جنيهًَا، وتورنيد سقف خمس سرعات 375 جنيهًا، وتورنيد مكتب 3 سرعات وبها أباجورة بـ499 جنيهًا.
بينما سجلت مراوح توشيبا 4 ريشة سعر 585 جنيهًا، وتوشيبا حائط 4 ريشة سعر 500 جنيه، وتوشيبا استاند 4 ريشة بسعر 835 جنيهًا، وتوشيبا مكتب 4 ريشة سعر 430 جنيهًا.
كما سجلت مراوح فريش عمود سعر 405 جنيهات، وفريش أستاند بسعر 300 جنيه، وفريش سقف بسعر 115 جنيهًا.