بالصور.. أنغام وهانى فرحات يتألقان بمسرح دار الأوبرا المصرية

أحيت المطربة أنغام بمصاحبة أوركسترا المايسترو العالمى هانى فرحات، حفل دار الأوبرا المصرية، وغنت أنغام خلال الحفل 8 أغانى أشعلت بهم مسرح الأوبرا.



افتتحت الغناء بأغنية "أيوه حبيت" والذى تفاعل معها الجمهور، حيث أبهرت أنغام الجمهور بهذه الأغنية الرائعة، كما غنت "كل الكلام" للمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، وغنت أيضا (اسمع الآتى، وأول ما أبدى، وأخر العنقود، وسيدى وصالك، وأتمنى له الخير).



واختتمت أنغام الحفل برائعة أغنية "أكتب لك تعهد" كلمات بهاء الدين محمد، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع مادى.



حضرت الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا دكتور مجدى صابر.