الليلة.. مناقشة «عتبات النَص فى الرواية العربية» لـ عزوز إسماعيل

يقيم المجلس الأعلى للثقافة٬ حفل توقيع ومناقشة كتاب «عتبات النَص في الرواية العربية» للدكتور عزوز إسماعيل، وذلك فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس بمقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا.



تنظمها وحدة أمانة المؤتمرات بالمجلس برئاسة وائل حسين، ضمن سلسلة كاتب وكتاب، ويشارك في المناقشة عدد من النقاد والمترجمين والإعلاميين من بينهم الدكتور يحيى الزكراوي الأستاذ بجامعة شارل ديجول بفرنسا والعاكف على ترجمة الكتاب إلى الفرنسية، الدكتور يسري عبد الغني الناقد والخبير في التراث العربي، الدكتور أسامة البحيري أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة طنطا، الناقد الأدبي الدكتور جودة عبد النبي الناقد.



كما تتضمن حفل التوقيع مجموعة من المداخلات ، للدكتور عايدي على جمعة، الأستاذ بجامعة 6 أكتوبر، والدكتورة سامية سلام، الأستاذ بجامعة الفيوم، الكاتب والناقد الأدبي شوقي عبد الحميد، والناقد الأدبي الكاتب صلاح ياسين.