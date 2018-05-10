قريبًا.. «ألف ليلة وليلة» أحدث ترجمات السيد إمام عن القومى للترجمة

يصدر قريباً عن المركز القومي للترجمة٬ المجلد الأول من موسوعة ألف ليلة وليلة٬ أو الليالي العربية٬ بترجمة وتقديم للناقد السيد إمام٬ ومن تأليف أولريش مارزوف٬ وريتشارد فان ليفن.



ومما جاء في مقدمة الكتاب: لم يكن لأي عمل من أعمال التخييل من أصول غير عربية أثرا أقوي في الثقافة الغربية من الليالي العربية٬ فإلي جانب كونها مصدرا للسمر القائم على المتعة بالنسبة لأجيال من القراء والمستمعين علي مر العصور، فإن هذا العمل كان بمثابة معين لا ينضب للإلهام لكل أنواع الأنشطة الإبداعية، ولقد أسهم العمل في ذات الوقت وبشكل حاسم في فهم الغرب لـ"الشرق" بوصفه الآخر الأساسي٬ ومن ثم تعرف الغرب علي هويته الثقافية الخاصة.