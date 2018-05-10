القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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اقتصاد
الخميس 10/مايو/2018 - 01:20 ص

أسعار الأسمنت اليوم.. «التعمير» بـ1140 جنيهًا للطن

أسعار الأسمنت اليوم..
هويدا سعيد
dostor.org/2164056

استقرت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس، وسجل أسمنت «العربية المسلح» 1185 جنيهًا للطن، و«النصر» 1120 جنيهًا للطن، و«أسيوط» 1120 جنيهًا للطن، و«التعمير» 1140 جنيهًا للطن.

كما سجّل «وادى النيل» 1158 جنيهًا للطن، و«العامرية» 1120 جنيهًا للطن، و«العسكري» 1120 جنيهًا للطن، و«السويس» 1180 جنيهًا للطن، و«بورتلاند طرة» 1160 جنيهًا للطن، و«أسمنت حلوان» 1160 جنيهًا للطن، و«مصر بني سويف» 1163 جنيهًا للطن، و«السويدي» 1185 جنيهًا للطن، و«لافارج للأسمنت المخصوص» 1190 جنيه للطن.

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أسعار الأسمنت اليوم.. «التعمير» بـ1140 جنيهًا للطن

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أسعار الأسمنت اليوم.. «التعمير» بـ1140 جنيهًا للطن

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