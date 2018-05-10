إغلاق كوبرى الدقى باتجاه الجيزة 3 أيام لإصلاح الفواصل

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء طارق حجاج مدير الإدارة، إغلاق كوبري الدقي في الناحية من وزارة الزراعة المتجه إلى جامعة القاهرة، 3 أيام بشكل كلي أمام حركة السيارات.



وقال مصدر بالمرور إن إغلاق ذلك الاتجاه يأتي بسبب أعمال إصلاح فواصل حديدية خاصة بالكوبري تستغرق 3 أيام بدءا من منتصف ليل اليوم الخميس.



وأضاف أن الإدارة عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي أعطال أو تكدسات مرورية خلال الأيام المقبلة، مع توافر شارع التحرير كبديل للكوبري للمتجه لمنطقة حديقة الأورمان وميدان الجيزة.